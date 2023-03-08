حالة الطقس بالمحافظات خلال 48 ساعة مقبلة.. ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الخميس، وبعد غدٍ الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويصبح باردا ليلًا على أغلب الأنحاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر خلال يومي الخميس والجمعة، والتي أعلنت عنها الأرصاد في بيانها قبل قليل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس يوم الخميس والجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ حالة الطقس في مصر على مدار الـ48 ساعة المُقبلة، تشهد نشاطا في حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومحافظة جنوب سيناء، على فترات متقطعة، إضافة إلى كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، بالإضافة إلى السواحل الشمالية، ومدن القناة، ومنطقة وسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات، فإنّها جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 24، بينما الصغرى 14 درجة فقط.

محافظات الوجه البحري ومدن القناة: تسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة، بينما درجة الصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة، فيما تسجل الصغرى 16 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 27، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 10 درجات.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 30، بينما الصغرى 15 درجة.

تحذير الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأيام القادمة بدءًا من الأسبوع المُقبل، حيث يبدأ سقوط الأمطار من السبت الموافق 11 مارس 2023 والتي تكون أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتصل الأمطار إلى ذروتها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين حيث تصل نسبة تساقط الأمطار إلى 50%.