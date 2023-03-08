«الأرصاد» تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الغربية للبلاد وجنوب سيناء، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ هناك ارتفاعَا طفيفًا في درجات الحرارة بحالة الطقس غدًا الخميس، خلال ساعات النهار يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبري والدلتا ومدن القناه وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وتسجل الحرارة العظمي بين 24 درجة لـ26 ، ويسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد، تتراوح الحرارة العظمي بين 29-31.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحاظات الجمهورية، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 24 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 24 - 11

- بنها 23 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10