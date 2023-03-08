خبير أمن معلومات لـ قناة لحياة: تطبيقات تستخدم خدعا للنصب لا يمكن تصديقها

أكد وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن الخداع والنصب الإلكتروني سيستمر طالما كان هناك أشخاص جاهزون للنصب عليهم، وستظل هذه الجرائم مستمرة، لافتًا أن هناك بعض التطبيقات التي تمارس النصب على المواطنين بطرق مختلفة، مشددًا على أن الدور الأكبر يقع على عاتق المواطن نفسه.

الخدعة المستخدمة في استدراج الضحايا تحتاج لتفكير دقيقتين فقط

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الخدعة التي يجري استدراج الضحايا بها، تحتاج لتفكير دقيقتين فقط، ليتيقن من يسمعها أنه يتعرض للنصب.

وأشار إلى أن من تعرضوا للنصب عبر إحدى المنصات الرقمية أقنعتهم المنصة أنها تخصم 15% من العوائد كضرائب على العملات الرقمية، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة العملات الرقمية وتجرمها بحكم القانون، مشبهًا الأمر بمن يبيع لك مخدرات ويقنعك باستقطاع جزء من أسعار المخدرات كضرائب للدولة.

بعض التطبيقات لا تزال تمارس النصب على المواطنين

وأوضح أن المنصة التي خدعت المواطنين لم تكن تقوم بتعدين الأموال، محذرًا من العمل في الأنشطة المخالفة للدولة حتى لا يتعرض المواطن للنصب.

وأكد «حجاج» أن الدولة مسؤولة عن التوعية ونشر الثقافة بين المواطنين للتعامل السريع والآمن مع التكنولوجيا من خلال المنابر المتاحة، مشيرًا إلى أن المواطن يذهب لهذه الجهات المشبوهة برغبته.