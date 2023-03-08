استعدادات لإطلاق صاروخ «تيران» الأمريكي ثلاثي الأبعاد لأول مرة

أعلنت شركة «ريلاتيفيتي سبيس»، أنها تستعد لإطلاق صاروخ مصنوع بالكامل تقريباً من أجزاء ثلاثية الأبعاد، لأول مرة، اليوم، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

يبلغ طول الصاروخ 33 متراً

وتتخذ الشركة، كاليفورنيا مقراً لها، وتحاول إطلاق الصاروخ إلى مداره من كيب كانافيرال، وهو صاروخ صغير نسبياً ويصل طوله 110 أقدام بما يقارب «33 متراً».

وصاروخ «تيران» نحو 85% منه مصنوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في مصنع الشركة في لونج بيتش بكاليفورنيا، إضافة إلى المحركات، وتهدف الشركة إلى زيادة هذه النسبة المئوية في إصداراتها المستقبلية.

الصواريخ الجديدة تفوق صواريخ «سبيس إكس»

وذكرت تقارير سابقة، أن صواريخ فالكون من «سبيس إكس» تطير بأجزاء ثلاثية الأبعاد لسنوات، ولكن ليس بنفس المدى الذي تقوم به شركة «ريلاتيفيتي سبيس» الجديدة، وتأمل الشركة أن تُحدث تقنيتها ثورة في صناعة الفضاء إذ إنها تستخدم الأكسجين السائل والغاز الطبيعي السائل المكرر القريب من الميثان، وهو مزيج يطلق عليه اسم «الميثالوكس».