صفات برج العقرب.. الجدعنة والشهامة والكرم وأحيانا الشك

يهتم العديد من المتابعين بالأبراج وحظوظهم اليومية طبقًا ليوم ميلادهم والشهر، فكل صباح يتصفحون حظهم اليوم، وهي هواية قديمة يحبها الكثير، ومن هذه الأبراج برج العقرب، الذي يوافق مواليد من يوم 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، ويبحث أصحاب البرج عن صفاته لمعرفتها.

وبرج العقرب من مواليد يوم 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، ولون البرج هو اللون البنفسجي، وكوكب العقرب هما كوكبي المريخ وبلوتو، والأحجار الكريمة للعقرب توباز والياقوت والعقيق، وأحيانًا الفيروز.

صفات برج العقرب بالنسبة للرجال

وتستعرض «الوطن» أبرز صفات برج العقرب، بالنسبة إلى الرجال والنساء، فبرج العقرب له صفات عديدة، منها الجدعنة والشهامة والكرم وتنظيم الوقت، والإخلاص لأصدقائه وأسرته، ويتمتع أصحاب برج العقرب أيضًا بشخصية قوية وقائدة، والتحكم في دائرة أحبابه، ويحب الناس وأولاده، وسرعة التصرف وقت الأزمات، بحسب عبير فؤاد، خبير الأبراج، لـ«الوطن».

صفات برج العقرب عند النساء

ومن صفات برج العقرب بالنسبة للنساء، شدة الأنوثة والحساسية الزائدة، وهي امرأة واثقة في نفسها، كما تتمتع بكبرياء، وشكاكة، وعفوية أكثر من اللازم، ولديها حب للسيطرة على أصدقائها وشريك الحياة.

عيوب رجل برج العقرب

الشك وصعوبة إعطاء الثقة والأمان للآخرين، وفي أغلب الأوقات لديه شك بشريك حياته، ومن عيوبه أيضًا القسوة والعنف والانتقام والتفاخر والتكبر، ويحب مواليد برج العقرب الأشخاص الخبيثين والماكرين، ومن تتسم أساليبهم وتصرفاتهم بالطيش أحيانًا.

العقرب على الصعيد العاطفي

يبدأ التحسن العاطفي لمواليد برج العقرب منذ بداية شهر فبراير من عام 2023، بعد أيام من الانفعال والغضب واتخاذ القرارات المتسرعة، بعدها سيكون الحال أفضل وتبدأ حلول المشاكل بالظهور، وفقًا لما أكدته خبيرة الأبراج.

ومع شهور الصيف يجب الانتباه للعلاقة بشريك الحياة، إذ يكون هناك رغبة في التملك وفقدان المرونة، ويظهر عدم استقرار وتهديد للحياة الزوجية، فيجب الانتباه لعدم اتخاذ أي قرارات متسرعة خاصة إذا كان قرار انفصال عن شريك الحياة أو الحبيب، ومنذ بداية شهر أكتوبر، يعود الحياة إلى الأفضل، ويبدأ مواليد برج العقرب في استعادة نشاطهم وإيجاد حلول للمشاكل، واستعادة المشاعر والتفاؤل.

يبدأ مواليد برج العقرب منذ بداية شهر فبراير في استعادة الطاقة العاطفية بعد حالة من البرود، فتظهر الرغبة في الارتباط والحب، وخلال شهور الصيف، يكون هناك حالة من الخمول العاطفي، فيجب عدم التسرع في الارتباط.

العقرب على الصعيد المهني

وأكدت خبيرة الأبراج، أن عام 2023 هو عام التحرر من الضغوط، كما أنه عام الحذر، ومنذ شهر مارس، يصبح كوكب زحل في وضع مناسب مع برج العقرب، ويشعر الشخص بالبساطة في الحياة والتلقائية، ويبدأ في إيجاد حلول مناسبة للأزمات، والتحرر من الضغوط.

وتبدأ الظروف منذ مارس بالتحسن نحو الأفضل، وسيكون كوكب زحل في وضع داعم يعطي لمواليد العقرب دافع للأمام وتكون الحياة أسهل ويظهر تغير إيجابي في الحياة.

العقرب على الصعيد المالي

ويجب على مواليد برج العقرب الانتباه إلى حقوقهم، إذ يكون كوكب أورانس في مواجهة برج العقرب، ومن بداية شهر مايو، يدخل المشترى أيضًا في مواجهة مع العقرب، فيجب عدم المغامرة في الأموال واتخاذ خطوات مهنية بحذر.

مشاهير برج العقرب

من أبرز مشاهير برج العقرب، الفنان أحمد حلمي، وطارق لطفي وأحمد فهمي وهند رستم وصلاح السعدني ومحمد حماقي وخالد أبو النجا والشحرورة صباح وعايدة عبد العزيز وهاني رمزي، والموسيقار عمر خيرت، ووديع الصافي والمخرج محمد خان.

ومن أبرز المشاهير أيضًا الفنان الأمريكي ليوناردو دي كابريو وسكارليت جوهانسون وإيثان هوك، والرئيس الأمريكي جو بايدن وهيلاري كلينتون وبيل جيتس وجوليا روبرتس، وريان رينولدز.