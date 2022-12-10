حظك اليوم برج العقرب السبت 10-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاهير كثر ينتمون لبرج العقرب، ويتميزون بأنهم متصالحون مع أنفسهم ويملكون قلبًا صادقًا مع من حولهم على عكس الشائع على مواليد هذا البرج،ولعل أبرز الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان الراحل خالد سليم.

وعن سيدة برج العقرب، فهي تتسم بالإخلاص الشديد كما أنها محبه لشريك حياتها لأقصى حد، فهي تسعى لأن تكون جذابة لكل من حولها، فهي عادة ما تلفت الأنظار إليها، كما أنها تهتم بأسرتها وعائلتها فهي تحاول دائمًا التخفيف من الأعباء والحمل عن شريك حياتها، أما على المستوى العملي فهي طموحة تسعي للنجاح وتحقيق أهدافها.

ولمواليد برج العقرب المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.