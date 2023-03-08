الإعلامية سارة حازم: «المركزي» حذر من التعامل بالعملات المشفرة بسبب تذبذب قيمتها

قالت الإعلامية سارة حازم، إن البنك المركزي، حذر من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة، بعد تكرار حالات ووقائع النصب مؤخرا.

وأضافت خلال تقديم برنامج «كل الزوايا» على قناة «ON»، أن البنك المركزي، كرر تحذيراته من التعامل بالعملات المشفرة سواء مع شركات أو أفراد أو منصات إلكترونية، وأكد البنك أنه لم تصدر أي تراخيص لهذه الأنشطة للعمل بالسوق المصرية.

تذبذب قيمة العملات المشفرة

وتابعت: «وده يرجع إلى تذبذب قيمتها، والمخاطر العالمية اقتصاديا واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية؛ إضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها».

عدم الانصياع لدعوات الاستثمار

واختتمت: «عشان كده البنك المركزي أهاب بالمواطنين عدم الاستجابة لأي دعوات للاستثمار بأي أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وأكد أن هذه الدعوات هي دعوات احتيالية وأنشطة مجرمة وفقا لقانون الجهاز المصرفي».