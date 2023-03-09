مصرع 3 سيدات ومسن وإصابة 4 آخرين في حريق دار رعاية بمصر الجديدة

شهدت منطقة مصر الجديدة واقعة مأساوية، بمصرع 4 مسنيين بينهم 3 سيدات وأصيب 4 آخرين إثر نشوب حريق داخل دار رعاية لكبار السن، ونُقل جثمان المتوفين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرحت النيابة بالدفن، وكلّفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما أجرى فريق من النيابة المعانية لمعرفة أسباب نشوب الحريق، ونُقل المصابون إلى المستشفى لخطورة حالتهم.

بلاغ بنشوب حريق داخل دار رعاية مسنيين

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين في منطقة مصر الجديدة، وتمّ الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني في محيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتبين وفاة 3 سيدات ورجل واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، ويناقش رجال المباحث شهود العيان، ويعملوان على تفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.