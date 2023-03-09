العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقتها بمدينة نصر في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقتها في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا من عدمه، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليها تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وفحص المترددين على العقار للوصول للجناة

بلاغ بالعثور على فتاة مقتولة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «حسناء م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي بنطلون جينز «إستريتش» وتيشيرت أبيض اللون، بالإضافة إلى ارتدائها كامل ملابسها الداخلية.

كما تبين من خلال فحص الجثة وجود رسومات «وشم» على أسفل الظهر، وتبين وجود آثار خنق وإصابات من أظافر حول الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.