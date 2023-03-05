سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

مع بداية التدولات الصباحية في الأسبوع المصرفي الجديد اليوم، كشفت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الريال السعودي، وترصد السطور التالية، أسعار العملات العربية والأجنبية سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

جاء سعر الريال السعودي، في البنوك، كما يلي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي نحو 8.13 جنيه لعمليات الشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

الريال السعودي في البنك المركزي نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي، سجل 8.13 جنيه للشراء، و8.17 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.14 جنيه لعمليات الشراء، و8.19 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

الريال السعودي فيCIB، نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي 7.90جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ 8.13 جنيه للشراء، والبيع 8.20 جنيه.