استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

تشهد أسعار العملات العربية والأجنبية حالة استقرار أمام الجنيه المصري، ومنها سعر الريال السعودي الذي ما زال يحافظ على استقراره في البنوك المختلفة، رغم الإقبال عليه خاصة من الراغبين في السفر لأداء عمرة رمضان.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين، وفقا لما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم

- سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.13 جنيه لعمليات الشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي، 8.17 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.

- سعر الريال بالبنك الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و8.17 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.14 جنيه للشراء، و8.19 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي في CIB، نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.19 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.90جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.

- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 8.13 جنيه للشراء، والبيع 8.20 جنيه.