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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

كتب:

انتصار الغيطانى
09:00 ص | الأربعاء 08 مارس 2023
سعر الريال السعودي اليوم فى البنوك المصرية الآربعاء 8-3-2023

سعر الريال السعودي اليوم فى البنوك المصرية الآربعاء 8-3-2023

مع بداية التداولات المصرفية صباح اليوم الأربعاء، في البنوك العربية والحكومية والأجنبية، العاملة في القطاع المصرفي المصري، تبيّن بشكل واضح استقرار سعر صرف الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق ما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك، وجاءت كما يلي:.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

- سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.16 جنيه لعمليات الشراء، و8.20 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

- سعر الريال بالبنك الأهلي، 8.16 جنيه للشراء، و8.20 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.22 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي في CIB، سجل نحو 8.16 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.93 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 8.16 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه.

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بقلم انتصار الغيطانى