سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

حالة استقرار واضحة تشهدها أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في عمليات البيع والشراء، ومنها الريال السعودي، الذي يشهد حاليا حالة إقبال على الشراء من جانب المعتمرين أو الذين يرغبون في أداء مناسك الحج هذا العام.

وفي هذا السياق ترصد «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، وفقا لما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم

- سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.15 جنيه لعمليات الشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي، 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

- سعر الريال بالبنك الأهلي، 8.15 جنيه للشراء، و8.18 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.15 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي في CIB، نحو 8.15 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.92جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 8.15 جنيه للشراء، والبيع 8.21 جنيه.