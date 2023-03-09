سعر جرام الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال.. «اعرف عيار 21 بكام؟»

كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بدون مصنعية وذلك في بداية التعاملات الصباحية، إذ يحرص الكثير من المواطنين على متابعة سعر المعدن الأصفر سواء للاستثمار به أو شرائه لحفلات الخطوبة والزواج.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، على هذا النحو:

سعر جرام الذهب اليوم.. وعيار 21

سعر الذهب عيار 24 للبيع 2080 جنيها والشراء عند 2114 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 1907 جنيهات والشراء 1938 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل للبيع 1820 جنيها والشراء 1850 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1560 الشراء 1586 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1213 الشراء 1233 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1040 الشراء 1057 جنيها.

سعر الأونصة اليوم للبيع 64,688 والشراء 65,754 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 14 ألفا و650 جنيها والشراء 14 ألف و800 جنيه.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,080,000 والشراء 2,114,286 جنيها.

سعر عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال سجلت أسعار الذهب كافة ومن بينها عياري 21 و24 الآن الأتي:

سعر الذهب عيار24 اليوم 1,801 جنيهات ما يعادل 58.34 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,651 جنيها ما يعادل 53.48 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 21 اليوم 1,576 جنيها ما يعادل 51.05 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,351 جنيها ما يعادل 43.75 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار14 اليوم 1,051 جنيها ما يعادل 34.03 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 900.72 جنيه ما يعادل 29.17 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 675.54 جنيه ما يعادل 21.88 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب 56,025 جنيها ما يعادل 1,814 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب 12,610 جنيهات ما يعادل408.37 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب 1,801,442 جنيها ما يعادل 58,338 دولار أمريكي.