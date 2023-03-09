الذهب عند أدنى مستوى في شهرين عالميا.. ما سعر عيار 18 اليوم؟

استقر الذهب بالقرب من 1810 دولارات للأوقية، اليوم، متداولًا بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، متأثرًا بالتصريحات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات التوظيف الأمريكية، بعدما حذر باول هذا الأسبوع من أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة قد يكون أعلى مما كان متوقعًا في ضوء البيانات الاقتصادية القوية، وأن البنك المركزي سيكون مستعدًا لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

توقعات برفع الفيدرالي 50 نقطة

أظهرت البيانات الصادرة، يوم الأربعاء، أن التوظيف الأمريكي الخاص ارتفع أكثر من المتوقع في فبراير، ما يشير إلى استمرار الضيق في سوق العمل، وتتوقع الأسواق حاليًا أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس.

ومحلياً، استقر الذهب في محلات الصاغة المصرية، اليوم، عند 2114 جنيها لجرام عيار 24، وبسعر 1850 جنيهًا لعيار 21، وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1586 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 بـ14 ألفا و800 جنيه، والأوقية بالسعر المحلي عند 65 ألفا و754 جنيه.