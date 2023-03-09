استشهاد طفل فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد الطفل وليد سعد داود نصار «14 عامًا»، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها قبل يومين.

وكانت قوات الاحتلال، ارتكبت الثلاثاء الماضي، جريمة مروعة في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين، وهم: محمد وائل غزاوي (26 عاما) من مخيم جنين، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) من مدينة جنين، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاما) من مدينة جنين، و‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما) من مخيم عسكر بنابلس، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما) من مخيم جنين، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين.

واستشهد صباح اليوم 3 شبان، بعد أن أطلقت النار عليهم قوات إسرائيلية خاصة «مستعربون» داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاما)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا).