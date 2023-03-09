وزير الطاقة الأوكراني: روسي قصفت منشآت الطاقة في 7 مناطق

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إنّ قصفا روسيا استهدف منشآت للطاقة في 7 مناطق على الأقل بأوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأضاف جالوشينكو، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية، أنّ مدن كييف وميكولايف وخاركيف وزابوريجيا وأوديسا ودنيبرو وجيتومير، أصيبت من الضربات.

من جانبه، قال رئيس بلدية العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو، إنّ شخصين على الأقل لقيا مصرعهما في كييف، ونحو 15% من العاصمة تعاني من انقطاع كهرباء في أعقاب الضربات.

وتعليقًا على الهجمات، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، إنّ الروس يواصلون ترويع المواطنين المسالمين، لكنهم فشلوا في تحطيم الأوكرانيين بهذه الطريقة.