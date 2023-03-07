القوات الأوكرانية تستهدف «مقاطعة دونيتسك» بـ7 قذائف من عيار 155 مليمتر

قصفت القوات الأوكرانية، بـ7 قذائف من عيار 155 مليمتر، في غضون 5 دقائق منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة «البيت الأبيض»، على لسان المتحدثة كارين جان بيير، إن «واشنطن»، لا تخطط لإرسال طائرات «إف-16» إلى أوكرانيا، رغم وصول طيارين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة.

رئيس أوكرانيا: القادة العسكريون تعهدوا بالدفاع عن «باخموت»

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أجرت عددا من الاتصالات بسفير «موسكو» لدى واشنطن أناتولي أنطونوف في الفترة الأخيرة باعتباره صلة الوصل، مشيرا إلى أهميتها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن كبار القادة العسكريين تعهدوا له بالدفاع عن مدينة «باخموت» شرق البلاد.

بدوره، تبادل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وجهات النظر حيال الأزمة الأوكرانية ومستجدات الساحتين الإقليمية والدولية.

اقتصاديا، قالت شركة «إكوينور» النرويجية للنفط والغاز، على لسان نائب رئيس المؤسسة، إيريك وارنيس، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «أوسلو» لا يمكن أن تحل مكان «موسكو» في سوق الغاز الأوروبية.

موسكو: يمكن لروسيا العودة بسهولة إلى تنفيذ «معاهدة ستارت»

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن الحديث عن استمرار «معاهدة ستارت» إلى ما بعد العام 2026، لا يمكن الدفاع عنه مع تعليق «موسكو» الحالي لمشاركتها في «الحد من الأسلحة الإستراتيجية»، مضيفا أن «واشنطن»، ما زالت مستعدة للمشاركة بشكل هادف مع الجانب الروسي بشأن الحد من التسلح.

وتابع برايس قائلا، إنه يمكن لروسيا العودة بسهولة إلى تنفيذ «معاهدة ستارت»، لذلك سيكون من الضروري فقط السماح بعمليات التفتيش.