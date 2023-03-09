ضبط 24500 قرص مخدر بـ1.9 مليون جنيه في الجيزة

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن المركزي» ومديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، حال قيادته سيارة نقل ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وعُثر بحوزته على 24500 قرص مخدر، وكمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائه للترويج لنشاطه الإجرامي، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و960 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.