اعترافات المتهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة: «بنوزع لأكتر من عميل»

«الكمية اللي كانت معانا لكذا عميل فكنا هنكسب أضعاف ما جيبناها، وكنا مقسيمنها علينا إحنا الأربعة عشان محدش يشك فينا، والتلفونات عشان نعرف نتواصل مع بعض ومع الناس اللي هتشترى».. هكذا أدلى أحد المتهمين بالاتجار بمخدر الحشيش بالقاهرة بأقواله أمام النيابة العامة بجلسة تحقيق دامت لمدة 3 ساعات، وأمرت بعدها جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

اعترافات أحد المتهمين

وأضاف المتهم أنهم كانوا يوزعون المواد المخدرة على العملاء لربح غير مشروع وبحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

بلاغ لقسم شرطة الأميرية

تعود بداية الواقعة إلى بلاغ وصل لقسم شرطة الأميرية بقيام 4 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- بالاتجار والترويج للمواد المخدرة بالمنطقة.

وعقب تقنين الاجراءات وبالفحص جرى ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام - مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

محام يوضح عقوبة المتهمين

قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.