تقرير الطب الشرعي يكشف مقتل فتاة مدينة نصر خنقا داخل شقتها

باشرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحرياتها حول واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقتها في مدينة نصر، وخاصة بعد أن أثبت التقرير المبدئي الخاص بالصفة التشريحية للمتوفية بأن الوفاة بسبب «اسفكسيا الخنق».

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحصها من تحديد عده أشخاص دخلوا عقار المجني عليها في وقت معاصر للجريمة، كما تبين من خلال فحص هؤلاء الأشخاص بأنهم تربطهم صلة قرابة بالمجني عليها ومقيمون بإحدى محافظات الوجه البحري، وجار استدعاءهم لبيان إذا ما كانوا متورطين في الواقعة من عدمه، كما يجري رجال الأدلة الجنائية رفع البصمات بشقة المجني عليها.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بمدينة نصر، وبالانتقال تبين أنها تدعى «حسناء.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي بنطلون جينز إسترتش، وتيشيرت أبيض، كما تبين وجود رسومات «وشم» أسفل الظهر.

وبفحص الجثة تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.