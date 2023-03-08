الأمن يكشف ملابسات محاولة اختطاف طفل في مدينة نصر.. ويضبط مرتكبي الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم

وبالانتقال والفحص تمّ التقابل مع مالك ورشة مصوغات، وقرر بقيام سيدة وأحد الأشخاص -مجهول- بتسليمه مبلغ مالي لاستثمارها في مجال تجارة المشغولات الذهبية وقام بردها لهما بأرباح، إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالي إضافي، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف (نجله – 12 عاما)، وبتاريخ الواقعة حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله، إلا أن زوجته استغاثت بالأهالي وأثناء قيام كل من (شخصين مصابان بطلق ناري بالساق)، وبالتدخل لمنعهما، قام أحد المشكو في حقهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (ربة منزل وآخر - مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المبُلغ بالإستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمين بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه استولى عليها وحال محاولتهما إستردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو في حقهما بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر المشار إليه.

تمّ بإرشاد أحدهما ضبط (طبنجة مستخدمة في ارتكاب الواقعة، وطلقات لذات العيار).