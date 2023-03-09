ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد تراجع مؤشر الدولار

حققت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات واضحة في التعاملات الفورية اليوم، مع تراجع مؤشر الدولار العالمي، ورغم هذه الارتفاعات إلا أنّ سياسات مجلس البنك المركزي الأمريكي المتشددة بخصوص رفع سعر الفائدة، حجمت مكاسبه.

وجاءت ارتفاعات أسعار الذهب بعد أن أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي أمس، أنّ البنك لم يتخذ قرارًا بعد بشأن معدل رفع الفائدة بالاجتماع المقبل.

تحول الذهب من الاتجاه الهبوطي إلى الصعودي

وحولت أسعار الذهب اتجاهها الهبوطي الذي شهدته أمس إلى تغيير اتجاهه بالتزامن للصعود مع تصريحات الفيدرالي، وصدور بيانات التوظيف الأولية التي تعد بمثابة إشارة وتمهيد لبيانات التوظيف الأساسية غدًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1817 دولار للأوقية‭ ‬بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1820 دولار للأوقية، بارتفاع بـ0.1%، بينما هبط مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في 3 أشهر بلغه يوم الأربعاء، إلى مستويات 105.4 وبنسبة 0.15%.