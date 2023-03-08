أخبار البورصة المصرية.. صعود جماعي للمؤشرات في مستهل تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها لجلسة اليوم الأربعاء، 8 مارس 2023، بصعود جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والعربية والأفراد الأجانب، ليرتفع رأس المال السوقي إلى 1,067 تريليون جنيه.

أخبار البورصة المصرية وأداء المؤشرات الرئيسية

وعن أبرز أخبار البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.6% ليصل إلى 16,528.8 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3,029.75 نقطة، وكذلك حقق المؤشر المئوي الأوسع نطاقا صعودا بنسبة 0.44% ليتداول عند 4,469.17 نقطة.

أخبار البورصة.. قيم وأحجام التداول

وبالنسبة لأخبار البورصة المصرية اليوم، بلغ إجمالي قيم التداول للتعاملات الصباحية على الأسهم المقيدة حوالي 202,02 مليون جنيه عبر بيع وشراء نحو 53,37 مليون سهم بتنفيذ 11,361 مليون صفقة لـ175 شركة داخل المقصورة، لترتفع أسهم 34 شركة مقابل انخفاض 29 وعدم تغير اتجاه 122.

وتتابع «الوطن» استعراض أبرز أخبار البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم، حيث سيطر المصريون على أغلب التعاملات على الأسهم بنسبة بلغت 91.86%، فيما استحوذ «العرب» و«الأجانب» على 4.39% و3.75% على التوالي.

بلغ نصيب الأفراد من اجمالي المعاملات الصباحية نحو 65.92%، مقابل 34.07% للمؤسسات.