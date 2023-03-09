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انخفاض أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

كتب:

مارينا رؤوف
11:48 ص | الخميس 09 مارس 2023
الذهب- تعبيرية

الذهب- تعبيرية

انخفضت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وخسر عيار 21، نحو 5 جنيهات  بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وشعبة الذهب العامة باتحاد الغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 سجّل نحو 1845 جنيها الآن مقارنة بـ1850 جنيها صباحا.

أوضح تقرير الأسعار الصادر عن شعبة الذهب العامة باتحاد الغرف التجارية، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2109 جنيهات، وعيار 18 نحو 1581جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1230 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14760 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1818 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.