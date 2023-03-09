«السكة الحديد» تحدد متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. اعرف الأسباب

حددت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخير القطارات اليوم الخميس الموافق 9 مارس الجاري، لافته إلى أنه تم تطوير برج إشارات سمالوط وبرج إشارات جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، ومحطة طهطا والمراغة، ومحطة مصر بالقاهرة، ومحطة مصر بالإسكندرية، فضلاً عن تطوير محطة سيدي جابر، ومحطة دمنهور، ومحطة جنيفة، ومحطة سكة حديد بورسعيد.

أسباب تأخير القطارات اليوم الخميس

وأضافت «الهيئة» في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تأخيرات القطارات اليوم الخميس، نتيجة نتيجة التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكة الحديد وتطوير المزلقانات وتحديث نظم الإشارات.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم:

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

تطوير 90 عربة أسباني مكيفة بورش أبوراضي

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 90 عربة أسباني مكيفة بورش أبوراضي بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة، كما تم الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل 228 عربة عادية بورش الهيئة المختلفة وبمعرفة العاملين بها، كما تم التعاقد مع مصنع «سيماف» على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح لحاويات وتم الانتهاء من توريد 131 عربة منها.

وأكدت أنه تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة الحديد بطول 500 كيلومتر، وتم تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة – الإسكندرية، منها برج إشارات كفر الدوار وبرج إضشارات قها وبرج إشارات مغاغة ، وبرج إشارات الروضة وبرج إشارات جزيرة شندويل، ووبرج إشارات جزيرة شندويل، وبرج إشارات بركة السبع.