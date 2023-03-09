شقيق «صياد المحلة»: «المتهمان قتلاه بسبب الغيرة من رزقه الكتير»

كشفت أسرة سامح المغازي، صياد أسماك من قرية سامول في مركز المحلة، صياد أسماك، عن السبب وراء قتل ابنهم، وهو غيرة العمل، إذ قتلاه وألقيا الجثة في قاع الترعة في محاولة لإخفاء الجريمة.

وقال محمد المغازي، شقيق المجني عليه، في تصريحات لـ«الوطن» إن المجني عليه يعمل صياد الأسماك، في ترعة قرية سامول، وكان المكان الذي يصطاد منه مميز بكثرة السمك، موضحا: «رزقه كتير وده كان سبب غيرة المتهمين منه وقرر الإنتقام وقتله بعدما خدعاه بوضع منوم في الشاي».

الوجبة الأخيرة

وأشار إلى أن المجني عليه كان يقيم في قرية سامول، التابعة مركز المحلة، والمتهمان هما: «وليد . م»، و«أحمد. ا»، من قريتين متجاورتين، وأصدقاء في مهنة صيد الأسماك، وقبل قتل شقيقه، تناول «وليد» مع أحد المهتمين طعام العشاء في منزل المجني عليه، وخرج معا لتفقد شبك الصيد، خاصة بعد أن اوهمه المتهم أن الشباك الخاصة به مسروقة.

استدراج المجني عليه

وأضاف أنه جلس معه على كافتيريا بالقرية، وتناول شاي ووضعه له منوم من الشاي، وتم استدراجه إلى أطراف القرية، وكان هناك اتفاق مع المتهم الثاني بإحضار «التروسيكل» الخاص به، ووضعه في الصندوق، وتم التعدي عليه بمطواة وإصابته بحرج قطعي في الرقبة، ووضعه أسفل مياه الترعة، موضحا: «الخلاف كان على 200 متر صيد في الترعة، قتلوه وصلبوه في أعمدة خشبية في قاع الترعة لاخفاء الجثة».