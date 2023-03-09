«الصوت والضوء» تعلن عن مواعيد عروضها في رمضان.. 4 أيام أسبوعيا بالهرم

أعلن محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، مواعيد عروض الصوت والضوء بالمناطق الأثرية خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات ستبدأ من الساعة 8.30 مساء وتستمر حتى الساعة الـ 11.30 مساء حيث يتم تنظيم 3 عروض يوميا، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم تمت بالتنسيق مع شركة اوراسكوم القابضة التي تقوم بأعمال التطوير والتشغيل المؤقت للعروض، لافتا إلى أن قصر العروض على 4 أيام أسبوعيا يعود لأعمال التطوير بتلك المنطقة.

مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك

وأوضح العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك ستكون طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك وذلك من الساعة 8 مساء وحتى الساعة الـ 11 مساء حيث يتم تنظيم 3 عروض يوميا، مشيرا إلى أن عروض الصوت والضوء بمنطقة فيلة ستكون من الساعة 8.15 مساء وحتى الساعة 10.15 مساء وذلك طوال أيام الأسبوع حيث يتم تنظيم عرضين للصوت والضوء في اليوم.

عروض الصوت والضوء بمنطقة أبى سمبل

وأشار إلى أن عروض الصوت والضوء بمنطقة أبوسمبل ستكون طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك وذلك من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 10 مساء حيث يتم تنظيم عرضين في اليوم.

ولفت إلى أن عروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان المبارك ستقام بأكثر من لغة، موضحا أنه يتم تقديم العروض باللغة العربية للمصريين والعرب فقط بسعر التذكرة للمواطنين العرب، أما الأجانب الحاضرين لتلك العروض فإن سعر التذكرة تكون وفقا للأسعار المحددة للسياح الأجانب.