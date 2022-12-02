تعرف على أسعار عروض الصوت والضوء الجديدة.. التطبيق بداية يناير

قرر مجلس إدارة شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية، تعديل أسعار بعض فئات تذاكر عروض الصوت والضوء بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة، لتعادل سعرها بالدولار الأمريكي حاليا، وذلك ليتم توحيد سعر البيع للسائحين الأجانب الذين يقومون بشراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني قبل السفر إلى مصر والسائحين الذين يشترون تذاكر الصوت والضوء بعد قدومهم لمصر سواء بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري، لافتة إلى تطبيق تلك الأسعار بداية من يوم 1 يناير 2023.

وقال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال الخطاب الذي أرسله لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بمناطق «الكرنك وأبي سمبل وفيلة»، بالنسبة للعروض الأجنبية ستكون كالتالي:

أسعار العروض للأجانب

1- تذكرة العرض العادي 500 جنيه.

2- تذكرة العرض vip سعرها 575 جنيه.

3- تذكرة العرض الخاص 575 جنيه.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء إلى توفير خدمة الترجمة بالمجان.

أسعار العروض للمصريين والعرب

وأوضح عبدالعزيز أن تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب ستظل كما هي دون تعديل حيث ستكون كالتالي:

1-تذكرة العرض العادي 80 جنيها.

2-تذكرة العرض VIP يبلغ 100 جنيه.

3- تذكرة العرض الخاص 100 جنيه.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه حال حضور المصريين والعرب لعروض الصوت والضوء باللغات الأجنبية، يتم حساب سعر التذكرة مثل السائح الأجنبي، موضحا أنه يتم تقديم العروض باللغة العربية للمصريين والعرب فقط بسعر التذكرة العادية وللأجانب بسعر التذكرة للأجنبي.

ومن جهتها عممت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية منشورا على كافة فنادق الجمهورية بالأسعار الجديدة لعروض الصوت والضوء التي سيتم تطبيقها بداية يناير المقبل.