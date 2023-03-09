رابط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 إلكترونيا.. متاح حتى 20 مارس المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار تقديم أعضاء الجمعيات الأهلية، لحج الجمعيات الأهلية 2023 لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن فتح باب التقديم بدأ الثلاثاء الماضي الموافق 7 مارس 2023، ويستمر حتى 20 مارس الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل.

خطوات التقديم لحج الجمعيات 2023

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى إتاحة التقديم إما ورقيا من خلال ملء بيانات طلب الحج في الإدارات الاجتماعية، وتقديم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تراجع بيانات المتقدمين، لافتة إلى أنه يمكن أيضا التقديم إلكترونيا، وأوضحت التضامن رابط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 إلكترونيا، واتباع الخطوات التالية:

- يمكن من خلال رابط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023، واختيار تسجيل طلب حج جمعيات أهلية إنترنت.

- قراءة التعليمات وشروط التقدم بعناية.

- الضغط على إقرار صحة البيانات ويقر فيه المتقدم لحج الجمعيات الأهلية بصحة جميع البيانات المدرجة بالاستمارة و«انطباق كافة الشروط والضوابط المنظمة لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444 هـ / 2023 م والخلو من الأمراض التي تعوق أداء مناسك الحج لعذا العام وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك فأنني أوافق على حذف طلب الحج الخاص بي من على البوابة المصرية الموحدة للحج ولا يحق لي المطالبة باسترداد رسوم طلب الحج».

- بعد الموافقة على الإقرار، على المتقدم الضغط على أيقونة التالي، وتظهر فيها بيانات الجمعية الأهلية واختيار «المديرية، الإدارة، الجمعية، مستوى رحلة الحج».

- الضغط على المرافقين.

- تأكيد الطلب.

- استكمال بيانات الدفع فيما بعد من خلال رابط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023.