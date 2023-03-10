أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. الكوسة بـ5 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10 مارس الجاري، استقرارا ملحوظا في الأسواق من بينها سوق العبور وفق الجولة التي رصدت من خلالها «الوطن» الأسعار لمعرفة الأصناف المتاحة في السوق وقيمتها.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 10 مارس، والتي سجلت انخفاضا ملحوظا في السوق.

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، كالتالي:

- الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيهات.

- الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 20 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

- تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات.

- باذنجان بلدي بين 4 7 جنيهًا.

- سعر الثوم بين 5 و9 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا.

- بصل أخضر «الرابطة كيلو» بسعر 6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه.

- تراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.