«التموين» تطلق 250 سيارة في القرى والنجوع لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق 250 سيارة متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية على نطاق القرى والنجوع في جميع المحافظات، لإتاحة السلع الغذائية الأساسية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

إطلاق السيارات المتنقلة للسلع الغذائية

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، السيارات المتنقلة بعدد 250 سيارة محملة بكميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية واللحوم المجمدة، طوال أيام السنة، فيما يتضاعف حجم الضخ، خلال مواسم رمضان وعيد الأضحى، إذ تجوب السيارات المتنقلة في الشوارع والميادين الرئيسية والمحافظات.

معرض أهلًا رمضان الرئيسي

وتجري حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليًا استعدادتها لافتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي في مدينة مصر بقاعة المؤتمرات والمقرر افتتاحه 16 مارس الجاري؛ لطرح السلع المخفضة أمام المواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم.

أسعار السلع واللحوم في منافذ وزارة التموين

- الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيهًا.

- السكر بسعر 14.5 جنيه.

- الدقيق بـ17 جنيهًا.

- الأرز من 16.5 إلى 18.5 جنيه حسب نسبة الكسر.

- المكرونة 6 ‏جنيهات للكيس وزن نصف كيلوجرام.

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيهًا.