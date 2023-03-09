«تجارية الجيزة»: افتتاح معرض «أهلا رمضان» في إمبابة بتخفيضات 25%

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعبد الله غراب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، معرض «أهلا رمضان»، بأرض المطار في إمبابة.

الجيزة التجارية: تخفيضات معارض أهلا رمضان تزيد عن 25%

ووفقا لبيان صادر عن الغرفة التجارية بالجيزة، فإنَّ نسب التخفيضات بمعرض «أهلا رمضان»، في إمبابة تزيد عن 25% على السلع والمنتجات الغذائية.

شارك فى الافتتاح محمد نور الدين السكرتير العام المساعد وهالة غريب وكيل وزارة التموين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ في إمبابة وأعضاء مجلس إدارة غرفة الجيزة صابر سرور وأحمد الخولي وسلوى لطفي ومحمد زين وعادل رزين المستشار الاقتصادي للغرفة.

وبحسب البيان، تفقد محافظ الجيزة خلال جولته السلع المعروضة وأسعارها بـ معرض أهلا رمضان بحي إمبابة، وطالب المحافظ العارضين بضرورة توضيح نسبة التخفيض في أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك مقارنة بمثيلاتها بالأسواق خارج المعارض حيث تقدم الغرفة والمحافظة المكان مجانا للعارضين مقابل نسبة التخفيض.

وبدوره، أشار عبد الله غراب إلى أن إقامة المعارض بالأماكن الشعبية والريفية يأتي تنفيذا لمطالب المواطنين بتلك الاماكن لتوفير السلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة.

المعرض على مساحة 1000 متر في حي إمبابة وبمشاركة 46 عارض

وأضاف في بيان صحفي، أنَّ معرض أهلا رمضان بامبابة بأرض المطار، على مساحة 1000 متر ومشاركة 46 عارضا وتتوافر بالمعرض كافة السلع والمنتجات الغذائية مثل الأرز والزيت والمكرونة والدقيق والبقوليات بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والبيض والأسماك، وذلك بالتعاون مع شركات وزارة التموين ووزارة الزراعة.

وتابع، أن مجلس إدارة غرفة الجيزة سيقوم بإنشاء العديد من المعارض الرمضانية الجديدة خلال الأيام المقبلة حيث سيتم افتتاح معارض بمنشأة القناطر وأوسيم.