ضبط المتهم بقتل فتاة مدينة نصر خنقا داخل شقتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على جثة فتاة داخل شقتها في مدينة نصر، وتبين أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، جار استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها في مدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعي «حسناء.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية باستثناء آثار خنق حول الرقبة.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بقتل المجني عليها من عدمه.