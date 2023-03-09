«الأرصاد» تعلن موعد حالة عدم الاستقرار في الطقس: موجة شتوية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة شتوية جديدة تضرب مصر اعتبارًا من مساء الاثنين المقبل، موضحة أنّ خرائط الطقس تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، أنّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وذكر الخبراء أنّ من المتوقع اختفاء الشبورة الصباحية التي سيطرت على حالة الطقس، خلال الفترة الماضية، والتي صاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.

درجات الحرارة على مدار اليوم

ونوهت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحاظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 24 - 11

- بنها 23 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10.