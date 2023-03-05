محافظ القليوبية: 207 ملايين جنيه تكلفة إنشاء محور الباسوسية في القناطر الخيرية

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعي تطوير ورصف طريق أبو الغيط ومحور الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، ومتابعة أعمال رصف كوبري المصنع الحربي حتى الطريق الزراعي، ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا بمدينة بنها، وذلك في إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.

أعمال رصف طرق بالقناطر الخيرية

واستهل محافظ القليوبية جولته بمتابعة أعمال رصف طريق «أبو الغيط - الحادثة» بالقناطر الخيرية، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث تفقد أعمال رصف 950 مترا وعرض 19 مترا من كوبري الحادثة حتى محطة بنزين شركس، حيث يتم البدء في تجهيز الرش لعمل الطبقه الرابطة في المرحلة الثانية، وقد شدد المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام «كوبري الحادثة» وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18.5 متر، ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

رصف المرحلة الثالثة لأعمال تغطية محور الباسوسية

كما تابع «الهجان» أعمال تطوير ورصف المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية محور الباسوسية بالقناطر الخيرية (أعمال رصف وتغطية)، والتي بلغت 29 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى والثانية بلغت تكلفتها 178 مليون جنيه، وبذلك تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 207 ملايين جنيه، وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، حيث سيعد مدخل القناطر الخيرية من اتجاه الدائري، وسيخدم القادمين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.

وقد تفقد المحافظ وضع الطبقة الرابطة بطول 450 مترا وعرض 20 مترا، وجار تجهيز طبقة ربط 700 متر بعرض 18 مترا، مؤكدا أن الطريق سيكون بديل لطريق قرية «باسوس - القناطر الخيرية»، مما يسهل حركة المرور على المواطنين.

وقد تم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 5.7 كيلو متر، كما تم الانتهاء من أعمال المرافق الكهرباء والمياه، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، ويليها الطبقة السطحية وذلك بعد الانتهاء تماماً من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات وتوريد بلاط الإنترلوك وتركيبه.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور لعمل مطب صناعي مطابق للمواصفات القياسية في مواقع مختلف أمام المدارس لتأمين عبور المواطنين، ومنع حوادث السير، بالإضافة إلى تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت لسهولة الحركة المرورية وإحداث نقلة نوعية بمدينة القناطر الخيرية.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف كوبري المصنع الحربي، وذلك ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، ولتسريع وتيرة العمل لإنهاء المرحلة بالكامل في مدتها المُحددة،، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة، لإظهار الطابع المميز لكل مدينة بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيراً إلى أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كل المُدن والأحياء.