«جنايات القاهرة» تحجز قضية الفتاة المتهمة بقتل والدها للحكم في 5 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حجز جلسة 5 أبريل المقبل، للحكم على فتاة وخطيبها لاتهامهما بتسميم والد الأولى، وإلقاء جثته من أعلى عقار بمنطقة كفر العلو في حلوان، لقيامه بتوبيخ ابنته.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت تاج القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر شريف محمد علي.

أقوال نجلة المجني عليه

وقالت نجلة المجني عليه، أمام جهات التحقيق، أنها أبصرت شقيقتها المتهمة الأولي تأخذ شريط دوائي من المتهم الثاني ليلة مقتل المجني عليه، وأخفته صبيحة يوم الواقعة، متابعة أنها أبصرت شقيقتها وبحوزتها ذات الشريط وهي تعد الطعام، وقدمته لوالدها ثم حضر المتهم الثاني، وعقب تناولهم الطعام نام والدها، فأدخلتها وأشقائها إلى غرفة النوم، لكنها سمعت صوت أنين والدها في الصالة.

إلقاء جثة الوالد من أعلى المنزل

وأوردت الشاهدة، أنها أبصرت من شباك غرفة نومها انعكاس المرآة على الصالة شقيقتها واضعه وسادة على وجه المجني عليه، والمتهم الثاني مكبلًا يداه ثم نقلاه إلى غرفة نومه، وأحكما غلق بابها وتركا جثمان والدها بالغرفة ليلةً كاملة حتى اشتمت رائحة كريهة، وأبصرت في اليوم التالي جثمان والدها في غرفته وهددها المتهمان بعدم الإفصاح عن ذلك.

وقالت نجلة المجني عليه، إنّ المتهم وأختها خرجا لإحضار سيارته ثم حبستهما المتهمة الأولى داخل غرفة نومها، وفي الفجر استمعت صوت شيء ما يرتطم أرضًا ثم اكتشف الأهالي مكان جثمان أبيها، عقب إخبار شقيقتها لأعمامها أنه متغيب وأكدت قصد شقيقتها قتل والدهما لتوبيخه لها.