محامي أسرة «منجد المعصرة» يكشف تفاصيل جديدة: الإصابات تخالف رواية المتهم

لم تنته النيابة العامة من تحقيقاتها الموسعة في جريمة مقتل «أيمن عابد» 42 سنة، المعروف إعلاميًا بـ«بمنجد المعصرة» على يد أحد الأشخاص في إحدى الشقق الكائنة بشارع جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة المعصرة، حيث قطع جثمانه إلى أشلاء بمنطقة كوتسيكا التابعة لدائرة قسم شرطة المعادي، وكشف محامي أسرة الضحية تفاصيل جديدة، مؤكدا أن الإصابات تخالف رواية المتهم.

وتم ضبط المتهم بمعرفة تتبع خط سير المجني عليه التي رصدتها كاميرات المراقبة، وألقي القبض على المتهم بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه بمقابر العائلة بمنطقة كوتسيكًا اليوم الأربعاء.

استحالة ارتكاب المتهم بمفرده

أحمد عبد الفتاح الروبي، محامي المجني عليه، كشف تفاصيل جديدة خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن التحقيقات فور انتهائها ستكشف غموض الواقعة، ومنها استحالة ارتكاب المتهم الذي يعمل نقاشا جريمته بمفرده، لأن المجني عليه قوى البنيان، على حد وصفه، وهو مايصعب السيطرة عليه أثناء ارتكاب الواقعة، داخل الشقة التي استأجرها لتنفيذ خطته.

وأضاف، من الممكن أن يكون شخص آخر ساعده في تنفيذ جريمته، ودلل على سبق الإصرار والترصد، بأن الشقة المستأجرة لارتكاب الجريمة فيها، تم استئجارها قبل ارتكابه الواقعة بـ24 ساعة، وأن مشاهدة الجثة أثناء الغسل بالمشرحة بمعرفة أحد أشقائه وجد بجسد المجني عليه إصابات تخالف رواية المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق وهذا

محام: أطالب بإعادة استجواب المتهم مرة أخرى

وأوضح «الروبي»، أن تقرير الطب الشرعي هو ما سيكشف تفاصيل كيفية مقتل المجني عليه، بالأدوات التي استخدمها المتهم، حتى يتم التقدم بطلب للنيابة العامة لاستكمال التحريات وإعادة استجواب المتهم مرة أخرى عن شركائه في الجريمة، وأن المتهم تم تجديد حبسه 15 يومًا بمعرفة قاضي المعرضات بمحكمة زينهم، وتم أخذ البصمة الوراثية من قلمات الأظافر المتهم وإجراء الفحوصات المعملية اللازمة بشأنها لبيان عما إذا كانت تحمل ثمة أنسجة مغايرة من عدمه.

عقوبة القتل العمد في القانون

أما عن الإجراءات القانونية وعقوبة المتهم المتوقعة، بموجب مواد القانون، لفت «الروبي» إلى أن المتهم من المتوقع بمحاكمته على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.