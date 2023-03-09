ارتفاع أسعار الحليب في إسبانيا 30% نتيجة نقص الإنتاج

ارتفعت أسعار اللبن في إسبانيا بنسبة 30% عن العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضًا نتيجة لجفاف المياه الذي أثر على المراعي، والذي أدى بطبيعة الحال إلى نقص انتاج الحليب من الأغنام والأبقار، حسبما قالت قناة «سير» الإسبانية.

الجفاف يسبب في نقص الحليب والمراعي

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني، إلى أنّ مقاطعة الأندلس هي المنطقة الأكثر تضررا من نقص الحليب بسبب نقص المراعي في إسبانيا نتيجة للجفاف ونقص الأمطار.

بالنسبة للمستهلك، ارتفع سعر الحليب بمعدل 30%، وذلك بعد أن رفعت بعض المصانع الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء، ويخشى القطاع من أنه إذا اضطرت المتاجر الكبيرة إلى خفض سعر الحليب، فإنّ النتيجة ستكون انخفاض السعر عند المصدر، والذي سيكون القشة النهائية للمنتجين.

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا INE أن التضخم السنوي المقدر لمؤشر أسعار المستهلك فى فبراير 2023، ارتفع إلى 6.1%، حسبما نقلت صحيفة «لابانجورديا» الإسبانية.

ارتفاع أسعار الكهرباء خلال هذا الشهر

وأشار المعهد الوطنى للإحصاء إلى أن هذا المؤشر يوفر معاينة لمؤشر أسعار المستهلك، والذى شهد فى معدله السنوى فى يناير 5.9%، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء هذا الشهر، مقارنة بالانخفاض المسجل فى فبراير 2022، وأن المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت أكثر مما كانت عليه في فبرير من العام الماضي.

وقال المعهد: «في الاتجاه المعاكس، يبرز انخفاض أسعار المحروقات وزيوت التشحيم التي ارتفعت في فبراير 2022، مقارنة باستقرار العام السابق».

وبالمثل، أشار المعهد إلى أن معدل التباين السنوي المقدر للتضخم الفرعي «المؤشر العام دون منتجات غذائية وطاقة غير مصنعة» سيرتفع إلى 7.7%.