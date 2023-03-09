المشدد 15 عاما لعامل بتهمة انتحال صفة صيدلي والترويج لمواد مخدرة ببنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على عامل بإحدى الصيدليات ببنها لاتجاره في المواد المخدرة وقيامه بانتحال صفة صيدلي وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص.

وأمرت المحكمة جنايات بنها بإحالة الأوراق للنيابة العامة لتقديم الدكتور مالك الصيدلة للمحاكمة الجنائية العاجلة لسماحه للعامل بممارسة عمل مدير الصيدلية وحيازة مواد مخدرة بالصيدلية دون ترخيص.

تفاصيل ضبط عامل انتحل صفة صيدلي ببنها

وكانت لجنة مشكلة من هيئة الرقابة الدوائية والصيادلة والطب الوقائي تقوم بالمرور على الصيدليات بمدينة بنها للوقوف على مدى الالتزام مالكيها بالاشتراطات والقرارات المنظمة للعمل وأثناء مرور اللجنة على إحدى الصيدليات الكبرى بمدينة بنها والمملوكة للدكتور «م.ف» وتبين وجود صيدلانية حديثة التخرج تمارس مهام العمل وبتفتيش الصيدلة عثر على بعض الأدوية والمستلزمات المجهولة المصدر وغير المرخص يتداولها كما عثر على كمية من المواد المخدرة المدرجة وغير المرخص للصيدلية بالتعامل فيها داخل ادراج مغلقة.

التعدي على لجنة الضبط

وبمناقشة الصيدلانية قررت بأنها تعمل وردية واحدة من 9 صباحا حتى 3 مساء وبعد ذلك تقوم بتسليم العمل للمدعو «م.ج» والذي يشرف على الصيدلية والذي حضر عقب الاتصال به وبسؤاله عن تحقيق شخصيته وكارنية نقابة الصيادلة حاول التعدي بالضرب على السيدات أعضاء اللجنة وقام بخطف كمية من الأدوية المتحفظ عليها وفر هاربا وتم إبلاغ مباحث التموين التي حضرت على الفور.

وتمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضاء اللجنة وضبط المتهم وباقي الأحراز وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة تبين من خلال التحقيقات والتحريات سفر مالك الصيدلية وعدم تواجده وقيام العامل المضبوط حاصل على دبلوم صنايع بممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص واتجاره في المواد المخدرة وأدوية الصحة النفسية دون ترخيص بمزاولة المهنة.