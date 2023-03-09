البنك المركزي يعلن أسباب رفع حدود التحويل اللحظي إلى 120 ألف جنيه يوميا

علق البنك المركزي المصري، في بيان، على قراره الخاص بـ زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، وقال إن القرار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تشجيع التحول إلى مجتمع غير نقدي وتلبية احتياجات العملاء بعد الطفرة الكبيرة في حجم المعاملات المالية على الشبكة خلال العام الماضي.

زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة

ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 جنيهً مصري، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 جنيه مصري، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 جنيه مصري.

وأضاف أن الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، منذ إطلاقها، حيث شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التحول إلـى اقتصاد أقـل اعتمـادًا علـي أوراق النقـد

ويهـدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى تعزيز التحول إلـى اقتصاد أقـل اعتمـادًا علـي أوراق النقـد وتحقيـق الشـمول المالـي، بالإضافة إلى مواكبة التطور ات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.