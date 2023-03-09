قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن عودة المياه لأهوار العراق

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا عن عودة المياه لأهوار العراق بعنوان «بعد عودة المياه لأهوار العراق جزئيًا.. هل يعود أهلها وتنتعش السياحة؟».

وقال التقرير: «عادت إليها روحها من جديد بعد أن هددها الجفاف ونزح أغلب سكانها، أهوار العراق تنتعش مجددا وتعود الحياة إليها، كثافة الأمطار والسيول الآتية من دول الجوار زادت من مناسيب المياه فيها».

مناطق أهوار جنوب العراق هي محميات طبيعية

وأوضح الدكتور إبراهيم مهدي، أستاذ علم البيئة بجامعة الكرخ، خلال التقرير: «مناطق أهوار جنوب العراق كانت معلنة كمناطق مهمة للتراث العالمي، وهي محميات طبيعية مسجلة في اتفاقيات عدة، فالأمطار الأخيرة أنعشت هذه الأهوار والانتعاش جاء لصالح البشر».

وتابع: «كثير من العائلات نزحت بسبب الجفاف ونفوق الماشية وتضرر الاقتصاد بهذه المنطقة، بالتالي رجوع المياه أرجع هذه العائلات، ولاحظنا أن الأمطار جاءت متواكبة مع هجرة الطيور من الجزء الشمالي من الكرة الأرضية باتجاه الجنوب لتأخذ راحة بمناطق الأهوار، واليوم انتعش الإنسان والاقتصاد بسبب عودة المياه، ونأمل أن تكون هناك استدامة لهذه المياه لتبقى هذه المناطق وتلون البيئة بالألوان الرائعة، وتحمي مناخنا من التطرف والجفاف والعواصف الرملية».

عودة الأهوار إلى طبيعتها

وتابع التقرير: «بعد عودة الأهوار إلى طبيعتها تعود معها الثروات الأخرى الحيوانية والنباتية، فأزمة الجفاف تسببت في نفوق الكثير من رؤوس الماشية والأسماك وكذلك الأراضي الزراعية التي أصبحت غير مؤهلة للزارعة».

واختتم التقرير: «على جانب آخر خبراء البيئة طالبوا الحكومة بإيلاء المعالم الطبيعية اهتماما، وتسجيلها ضمن لائحة التراث العالمي وحمايتها من الاندثار».