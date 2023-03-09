حبس 4 متهمين في واقعة السطو المسلح على سيارة سجائر بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق في مركز تلا بمحافظة المنوفية، حبس 4 مهتمين في واقعة السطو المسلح علي سيارة لبيع السجائر في قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل السطو المسلح على عربية سجائر في المنوفية

ونجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي قام بسطو مسلح على سيارة لبيع السجائر في قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، وضبط بحوزتهم علي الأسلحة المستخدمة في جريمتهم، كما قام المتهمون بالإبلاغ عن مكان الأموال المسروقة.

تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة

تعود تفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إخطارا يفيد بقيام تشكيل عصابي بالسطو علي سيارة لبيع السجائر، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر من كافة الجهات، وتم عمل التحريات السرية وإجراء الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من الأجهزة الأمنية يفيد بالقبض علي التشكيل العصابي في قضية السطو المسلح، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بها، كما تم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

وأكد محمد مسلم المحامي، لـ«الوطن» أن عقوبة السطو المسلح من العقوبات التي نص عليها في القانون، حيث يعاقب المتهمون بالسطو بالسجن المؤبد أو المشدد.