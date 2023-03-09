وزير التعليم يناقش مع «صندوق الاستثمار» زيادة حوافز معلمي المدارس الفنية

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في ديوان عام الوزارة، أشرف نجم، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، وأعضاء إدارة المجلس لمناقشة تحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي، على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأهمية التعليم الفني وما حققته المدارس من نجاحات، وزيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني نظرًا لنتائجه الملموسة، وما يحققه من مكاسب كبيرة في فترة قصيرة، مشيرًا إلى نجاح تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني لتحقيق النتائج الملموسة والسرعة في تحقيقها وأنّ التعليم حياة وإعداد للحياة.

زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضح حجازي، أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، وخلقت حالة من الرغبة للالتحاق بها نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أنّ الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر، وكونها نموذجا يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الحكومة المصرية.

زيادة الإقبال على التعليم الفني

وأشار أشرف نجم، إلى وجود العديد من التجارب الناجحة التي حققها الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركاء الصناعيين، لافتًا إلى زيادة الإقبال على التعليم الفني لما شهده المجتمع المصري من توافر فرص عمل للخريجين بسوق العمل، مشيدًا بالدور المهم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفاعلها في تحقيق أهداف الصندوق.

تطوير المدارس الفنية

وشهد اللقاء مناقشة تطوير المدارس الفنية وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وخلق فرص عمل للخريجين من خلال التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والصندوق والشريك الصناعى، وزيادة عدد الصناعات التى يوجد بها نقص في العمالة الفنية وزيادة عدد المجالات الفنية، وزيادة حوافز المعلمين لضمان الاستمرارية في تلك المدارس.

يذكر أنّ صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم، يهدف إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم، ودعم الطلاب وتوفير خدمة تعليمية متميزة للمناطق الأكثر احتياجًا مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي.