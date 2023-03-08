مصدر بـ«التعليم»: إضافة مسودات لـ«بابل شيت الثانوية» للإجابة على الأسئلة المقالية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، خاصة وأنها تطبق للمرة الأولى، وذلك بعد إضافة 15% أسئلة مقالية قصيرة بالامتحانات، إذ كانت تجرى في ورقة البابل شيت فقط، بنظام أسئلة لاختيار من متعدد.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. إضافة مسودات

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجرى إضافة مسودات عبارة عن أوراق فارغة، ضمن ورقة البابل شيت، للإجابة على الأسئلة المقالية، على أن تكون بعدد أوراق زيادة بحيث يتاح للطالب أكبر مساحة ممكنة للإجابة.

ورقة إجابة البابل شيت

أضاف المصدر، أن ورقة إجابة البابل شيت لن تكون منفصلة عن ورقة إجابة الأسئلة المقالية، ولكن سيكونا معا، وسيكون هناك جزء مخصص للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد في دوائر، أما الأوراق الفارغة تستخدم في الإجابة على الأسئلة المقالية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات الأسئلة، وهي كالتالي:

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بلجان امتحانية.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 12 يونيو المقبل.

- بدء امتحانات الثانوية العامة بالمواد الغير مضافة للمجموع .

- أسئلة الاختيار من متعدد 85% بامتحانات الثانوية العامة.

- لأول مرة أسئلة مقالية بنسبة 15% بامتحانات الثانوية.