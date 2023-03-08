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« الفنون التشكيلية» ينظم معرض «42 عام ترحال» بقاعة الباب سليم.. 14 مارس

كتب:

إلهام زيدان
03:38 م | الأربعاء 08 مارس 2023
أحد أعمال معرض بلال مقلد

أحد أعمال معرض بلال مقلد

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض الفنان بلال مقلد بعنوان «42 عام ترحال» وذلك في تمام الساعة الـ6 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 بقاعة الباب سليم بدا الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 25 مارس 2023.

مواعيد معرض «42 عام ترحال»

العنوان: قاعة الباب سليم – متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية.

معلومات عن الفنان بلال مقلد

وحسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية بلال مقلد مولود في 1958 وحاصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية تخصص طباعة جامعة حلوان 1982، وماجستير فى التربية الفنية تخصص طباعة وعنوانها: «تطويع الصياغات الفنية للعناصر الحية فى المنسوجات القبطية لتلائم أسلوب الطباعة بالشاشة الحريرية» 1987.

ثم حصل على دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص طباعة جامعة حلوان وعنوانها : «استخدام معطيات المربع الفيدى كأساس لتنمية الفكر الابتكاري من خلال الطباعة بالشاشة الحريرية لطلاب التربية الفنية» 1994.

نظم وشارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية في مصر وخارجها/ وحصل على العديد من الجوائز من بينها:

الجائزة الأولى فى طباعة الخشب wood engraving من جامعة نيويورك.

- الجائزة الأولى لحفارى بفلو - نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.