4 شهادات ادخار إسلامية من بنك مصر في مارس.. كم سعر العائد؟

دخلت شهادات بنك مصر للمعاملات الإسلامية بالجنيه المصري الجديدة في مارس حيز التنفيذ، بعد إعلان البنك عن أسعار العائد الجديدة طبقاً لآخر عائد موزع من لجنة تحديد معدلات العائد للفروع الإسلامية.

أسعار العائد الجديدة

وفق جدول أسعار العائد الجديدة، فإن بنك مصر يطرح عبر فروعه 4 شهادات ادخار إسلامية لمدة 3 و5 و10 سنوات، ويتم تحديد نسبة العائد المتغيرة وفقاً لنتائج أعمال البنك والنسب المئوية السنوية يتم إضافاتها للحسابات وفقاً لدورية العائد.

عائد الـ 15.75% على شهادة الخير

ويشير جدول معدل العائد على شهادات الادخار الإسلامية من بنك مصر في مارس الجاري، إلى أن الشهادة الأولى بعائد 15.750% بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات، وتصرف بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى شهادتين أخرتين «شهادة الخير» فئة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات وبعائد 14.350% (في حال اختيار دورية الصرف الشهرية) و14.850% (في حال اختيار دورية الصرف الربع سنوية).

شهادة بعائد 15.85%

الشهادة الرابعة التي يقدمها بنك مصر ضمن حزمة شهادات الادخار الإسلامية هي شهادة الـ 5 سنوات، بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصرف العائد شهرياً بمعدل 15.850%، علماً أن الشهادات الأربعة قابلة للتجديد.