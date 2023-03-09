10 أمراض تمنع صاحبها من التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن 10 أمراض تمنع التقديم لأداء حج الجمعيات الأهلية 2023، مشيرة إلى أنه تم وضع عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام وبينها ألا يكون سبق له الحج، وأن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، كما يشترط ألا يقل سن الرجال عن 25 عاما وأن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، موضحة أن التسجيل لحج الجمعيات متاح حتى 20 مارس 2023.

فئات مرضية غير مسموح لها بأداء فريضة الحج

ولفتت التضامن إلى أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو «قرعة وزارة الداخلية»، كما أن هناك فئات مرضية غير مسموح لها بأداء فريضة الحج لأنها عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

الأمراض التي تمنع التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2023

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها، أن الأمراض التي تمنع التقدم لأداء حج الجمعيات الأهلية 2023، تتمثل فيما يلي:

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- مرضى تليف الرئة.

- الحالات المتقدمة من أمراض الأوعية الدموية.

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

-الحالات المتقدمة من أمراض التليف الكبدي.

- الزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

- الحالات المتقدمة من أمراض الأورام.

- السيدات الحوامل الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية.

تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).