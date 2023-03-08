افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بقرية منشأة الدهب القبلية في المنيا

افتتح الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عددا من المشروعات التنموية والخدمية، التي جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين مؤسسة مصر الخير للتنمية ومجموعة الفطيم العقارية، وذلك بقرية منشأة الدهب القبلية التابعة لمركز المنيا، ضمن الاحتفالات بالذكري الـ104 لعيد المنيا القومي، وضمن جهود الدولة والتكامل مع المؤسسات كافة لتوصيل جميع الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء هاني بدوي، رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي عبدالسلام، مدير الإدارة التعليمية، المهندس محي عبدالرحمن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وإبراهيم فرج، المدير التنفيذي لفرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، والمهندسة رحاب البطوطي، مدير المسؤولية المجتمعية بمجموعة الفطيم العقارية، وعدد من الجهات المعنية.

تطوير ورفع كفاءة مدرستي منشأة الدهب القبلية

وقال نائب محافظ المنيا، إن الافتتاحات شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرستي منشأة الدهب القبلية الإعدادية، ومنشأة الدهب المجتمعية، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة 21 منزلا، وتوصيل المياه لـ15 منزل بالقرية، حرصا على تقليل كثافة الطلاب بالمدارس، وضمان «حياة كريمة» للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد نائب المحافظ، أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، والتي تتطلب مشاركة كافة الأجهزة التنفيذية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، نسعى دائما لتحقيق حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني

وهنأ نائب المحافظ، المواطنين من أهالي القرية، والمستفيدين من تلك المشروعات التي يجرى تنفيذها، بالذكري الـ104 لعيد المنيا القومي، مشيرا إلى أن العيد القومي للمحافظة يعتبر حدثا تاريخيا تشهده المحافظة في 18 مارس من كل عام؛ إذ شارك أبناء مركزي ديرمواس وملوي في ثورة 1919، والتي قادها المناضل سعد باشا زغلول في مواجهة الاحتلال.

وأشاد «أبوزيد» بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارهم شريك أساسي في مسار التنمية الشامل، والذي يهدف إلى تحقيق جوانب التنمية كافة، على مختلف القطاعات، لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرات لضمان «حياة كريمة» لفئات المواطنين كافة.