قطع المياه لمدة 8 ساعات عن قريتين بالدقهلية بعد غد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب يوم السبت الموافق 11 مارس 2023 لمدة 8 ساعات بنطاق مركز أجا بداية من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 5 مساء، وذلك للقيام بأعمال إلغاء لخط مياه قطر 8 بوصة أسبستوس، وربط خط مياه قطر 10 بوصة بلاستيك بصحارة اللاوندي.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه بكل من البيلوق، واللاوندي بمركز أجا.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إلغاء لخط مياه قطر 8 بوصة أسبستوس، وربط خط مياه قطر 10 بوصة بلاستيك بصحارة اللاوندي، وعمل عدد 3 قطعيات على خط مياه قطر 10 بوصة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

متابعة الأعمال الجارية بمرفق مياه الشرب بطلخا

ومن جهة أخرى تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الأعمال الجارية بمرفق مياه الشرب بطلخا، والذي تتم به حاليًا أعمال صيانة، وتطلب ذلك إيقاف المرفق بالكامل، وقطع المياه عن كل من طلخا ونبروه لمدة 7 ساعات اليوم الخميس، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 3 عصرًا.

أكد المهندس خالد نصر على إنهاء الأعمال بأفضل صورة ممكنة، وفي أسرع وقت ممكن حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين.